Las insólitas historias de Ricardo Darín sobre cómo zafó de que le roben

Ser famoso muchas veces es un infierno pero otras tantas suele ser un beneficio. Así lo demostró Ricardo Darín en una de sus nuevas visitas a "El Hormiguero" un programa de la televisión de España que el actor argentino suele visitar a menudo.

En diálogo con Pablo Motos, Darín contó algunas de las mejores anécdotas de su vida en el cine, entre ellas las de cuando filmó "El hijo de la novia".

“Estábamos en una estación de servicio a la madrugada con Germán Palacios, mi compañero de ‘Art’. Fue en medio de una gira teatral, él había bajado a comprar yerba para tomar mate para volver a Buenos Aires. Estábamos lejos de casa y decidimos volver sin quedarnos a dormir allá porque teníamos muchas ganas de ver a nuestras familias”, comenzó su relato el argentino.

"El hijo de la novia" fue una de las películas que catapultó a Darín.

Ante la mirada atónita del conductor de "El hormiguero", Ricardo Darín continuó con la increíble historia de cuando quisieron robarle mientras filmaba "El secreto de sus ojos".

“Cuando me ve, me dice ‘¿qué hacés acá?’. Le dije que estaba cargando nafta, pero evidentemente me venía a robar. El tipo quedó shockeado y le gritó al otro que estaba atrás: ‘Mirá quién está acá, quién está acá... está el novio de tu vieja’”, recordó el actor mientras se reía.

Si bien en ese momento, Darín no entendió a qué se referían con "el novio de tu vieja", años después entendió que lo que quisieron decir es que estaba el actor de "El hijo de la novia". Gracias a que lo reconocieron, evitó que lo asalten.

En otra de las oportunidades, Darín hizo memoria de la vez que tuvo que imitar a un perro para que no lo asalten.

“Era una madrugada en una casa alquilada donde estaba haciendo temporada de verano en teatro. Escuché unos ruidos extraños tipo 5 de la mañana y salí en calzones. Era una casa que tenía grandes ventanales y por delante tenía como persianas de madera que eran corredizas. Veo una sombra que atraviesa el ventanal, hasta que llega al claro y hacemos contacto visual”, describió Darín.

El actor sostiene que no sabe de dónde sacó la idea o qué fue lo que pasó para que él terminara ladrándole al delincuente.

“No es que fue un ladrido precisamente, pero fue algo así. El tipo no sabía si yo era un perro grande... y funcionó. Funcionó porque el tipo no sabía si estaba llamando a un perro gigante que lo iba a devorar o si yo estaba más loco que él. En cualquiera de los dos casos sirvió porque el tipo se fue. Cuando entré a casa mi mujer se estaba matando de risa y me decía que estaba loco. Nunca supe por qué reaccioné así”, concluyó entre risas.