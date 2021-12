¡Se cansó!: la dura propuesta de Reina Reech para demostrar que Juanita no es hija de Ricardo Darín

Sin dudas, uno de los grandes rumores que circulan en el mundo de la farándula es el hecho de que el padre de Juana Repetto, hija de Reina Reech, sería en verdad Ricardo Darín. Esto indica que, de ser así, la joven sería fruto de una relación prohibida de la bailarina y el actor internacional cuando estaba en pareja con Nicolás Repetto.

En la emisión de un nuevo programa de "Debo Decir", conducido por Luis Novaresio, la coreógrafa explicó que le duele mucho esta información falsa. “A Reina le han inventado montones de cosas. He visto a Juana reírse con la historia de la paternidad de Ricardo Darín. No debe ser fácil bancarte una cosa así”, le preguntó el conductor y ella respondió: “No es fácil porque me creo tan íntegra que jamás podría mentir en una cosa así, sobre todo a ella”.

Y reveló la dura propuesta para dar por terminado estos rumores: “En su momento, les rogaba que se hagan un ADN, porque yo no tengo duda”. Impactado por la revelación que hizo la actriz, el conductor le preguntó cual fue la reacción de ellos ante semejante propuesta. “Se lo propuse a Nico y a Juana y ninguno quiso. Ellos no tienen dudas”, aseguró.

Juana Viale no es hija de Ricardo Darín

(Fuente: Diario Show)