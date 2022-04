El desgarrador relato de Luis Ventura sobre la muerte de su hermano: "Se murió sufriendo"

Este lunes se conoció la triste noticia del fallecimiento de Carlos Alberto Luna, conocido como "El negro Chichí", hermano mayor del periodista Luis Ventura.

Carlos perdió la vida tras una larga lucha contra el cáncer y fue Luis Ventura quien se encargó de cuidarlo personalmente durante sus últimos días de vida.

El hermano de Luis Ventura junto al conductor.

Ahora, el periodista de espectáculos, habló sobre el dolor que atraviesa la familia y se mostró derrumbado por lo ocurrido con su hermano. Lo hizo con Ángel de Brito en LAM.

"Mi hermano vivió toda su vida como un dandy pero tuvo una infancia y una juventud muy difícil", aseguró Ventura.

Según contó a LAM, para él "El negro Chichí" era su tío hasta los 18 años, cuando decidió contar la verdad. "Me agarró y me dijo: yo no soy tu tío, soy tu hermano".

Luis Ventura, contó que recibió mensajes de cariño de todo el ambiente del espectáculo como Suar y Dady Brieva. Sin embargo, reconoció que: "Se murió sufriendo. Él se quería ir una semana antes porque el dolor era impresionante".

El conductor de Secretos Verdaderos ya había hablado hace una semana sobre la salud de su hermano mayor y le mandó saludos en pleno programa porque sabía por lo que estaba atravesando.

Ahora que la noticia se conoció, Ventura asegura que está evaluando agregar el apellido Luna a su nombre y firmar así.

"No quiero dejarlo afuera al negro", concluyó muy dolido ante la cámara.