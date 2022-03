Tomás Fonzi explotó contra el jurado de MasterChef: "Cuánta injusticia"

La competencia en MasterChef cada vez está más ácida, quizás porque cada vez falta menos para la gran final. Solo quedan 7 participantes en juego y entre ellos se destaca Tomás Fonzi por ser siempre el que menos disfruta de las propuestas.

Tomás Fonzi es considerado como alguien que se practica autoboicot constantemente y en la última transmisión de MasterChef volvió a sucederle, aunque esta vez puede que tuviese algo de razón con su manera de ver la propuesta.

El momento en el que el jurado de MasterChef le anuncia a Tomás Fonzi que es el dueño del delantal dorado de la semana

Como siempre, los jurados del certamen propusieron dos sorpresas que no beneficiaron al actor. Los concursantes debían lanzar al aire una moneda y, según cómo cayera, le quitarían dos ingredientes a un rival. Pero por la disparidad de los participantes Tomás quedó solo, de modo que un jurado jugó con él y fue entonces donde estalló todo.

La moneda salió en favor del artista pero él no pudo quitarle ingredientes a quien jugaba con él sencillamente porque no se trataba de un compañero sino de un jurado, es decir, no tenía nada que quitarle. Tomás Fonsi consideró que de todas formas perdía y que estaban teniendo con él un ensañamiento increíble.

Tomás Fonzi con su delantal dorado.

Luego la moneda volvió a ser lanzada al aire y esta vez a Tomás Fonzi le tocó agregarle salsa barbacoa a su plato, un producto totalmente incompatible con la tarta de manzana que estaba preparando. De todos modos y pese a las adversidades, su plato fue el favorito de la noche y logró hacerse de un delantal dorado y pasar al balcón con inmunidad para la eliminación del domingo.