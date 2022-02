Helado: mirá qué le causó a Mario Pergolini la muerte de su padre

Mario Pergolini pasó por Perros de la calle (Urbana Play) para charlar con Andy Kusnetzoff y dejó una durísima declaración sobre la muerte de su padre, con quien no tenía una buena relación. "No me causó nada", reconoció el conductor y dueño de Vorterix sobre sus sentimientos cuando se enteró de que su progenitor había fallecido.

Después de muchos años de rivalidad y chicanas frente al micrófono, Andy Kusnetzoff invitó a Mario Pergolini para festejar al aire los 20 años de Perros de la calle. Además de recordar épocas en las que compartían espacio en Caiga quien caiga, los dos conductores se sacaron chispas y hasta Pergolini contó por qué nunca fue a PH: Podemos Hablar, el exitoso programa que conduce Kusnetzoff en Telefe. Pero lo más sorpresivo fue cuando Andy le preguntó si creía que su forma de ser tenía algo que ver con su historia familiar, teniendo en cuenta que el propio Pergolini había admitido que la relación con su padre era mala.

"No, la verdad que no...", comenzó respondiendo el creador de Vorterix, algo incómodo. Fue entonces que Kusnetzoff recordó una situación particular del pasado, que ocurrió en el 2001: "Viene un chabón alto, dos metros, flaco, fumando, ojos claros. Me dice: 'Vos sos Andy... Escuchame: quiero ver a Mario'. Y yo le digo: 'No está'. Me contestó: 'Soy el papá'". "Murió mi papá, Andy, te quiero decir...", replicó Pergolini, sorprendiendo a todos al revelar esta información, que nadie tenía.

El empresario brindó algunos detalles más, como que había ocurrido hacía poco, pero cuando le preguntaron qué había sentido, su respuesta fue lapidaria. "No me causó nada", disparó con sinceridad Pergolini, que también reconoció que decirlo de esa forma sonaba "como muy frío". En ese sentido, Mario agregó: "Mi hermana lo seguía viendo y le dije: 'Mirá, si algún día pasa eso y necesitás ayuda, yo voy a estar'". Andy quiso saber entonces si había podido ayudar a su hermana y Mario replicó que sí, pero "a ella, no a él".

Después de insistir en que la muerte de su padre no le había causado nada, Pergolini reconoció que a nivel emocional tampoco fue sencillo: "Te ponés a hablar con tu hermana, tuvimos que ver el departamento... En algún momento tenés algo, obvio". "Mucha gente te dice: ‘Vas a ver que si no lo arreglás, te va a quedar algo pendiente’. En terapia es algo que charlás. Pero yo lo solucioné por otro lado, creo que lo solucioné con él. Lo había arreglado hace mucho tiempo", cerró el empresario.