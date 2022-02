Thelma Fardin contó por qué terminó la relación con el ex novio de Florencia Kirchner

Thelma Fardin, lamentablemente, es el personaje del momento. El juicio contra Juan Darthés no está saliendo como esperaba y eso ha derivado en una crisis con Camilo Vaca Narvaja, el exnovio de Florecia Kirchner y quien la acompañó hasta hace algunos días.

En contacto con “Intrusos”, Thelma Fardin ha accedido a hablar de algunos temas de su vida privada más allá del tema judicial y fue entonces que hizo mención al joven que ocupó el corazón de Florencia Kirchner hace algún tiempo.

Thelma Fardin en una imagen de su cuenta de Instagram.

Thelma Fardin dijo alto y claro que tuvo que alejarse de su novio porque está dedicaba exclusivamente al caso con Juan Darthés y eso le impide darle a la relación de pareja el tiempo y la energía que necesita. De todos modos, no han quedado en malos términos.

La artista aseguró que el ex de Florencia Kirchner sigue siendo un gran sostén emocional para ella y que no han perdido el contacto, de modo que la historia de amor entre ellos todavía no está terminada. Quizás cuando pase el caos, puedan replantearse cómo seguir.

Camilo Vaca Narvaja y Thelma Fardin en una imagen de archivo.

Las consecuencias del drama con Juan Darthés realmente son increíbles y el relato de Thelma Fardin sirve para comprender que, aunque lo denunciado sucedió cuando era una nena, todavía no puede hacer su vida con normalidad. El fantasma de su verdugo sigue tras ella y, por ejemplo, no le permite ser feliz en una relación amorosa.