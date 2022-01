¡Apa!: Luciano Castro dejó a sus fans en shock tras un rotundo cambio de look

Luciano Castro está enamorado a mas no poder decidido acomodarse a los estándares de belleza que impone su nueva novia Flor Vigna, con toda la juventud y la energía junta.

Ahora bien, sigue siendo un completo galán a sus 46 años, pero una actualización no le vino mal cuando decidió “tunearse” la cabellera de una forma bastante particular. No solo quiere verse canchero con sus increíbles abdominales a fuerza de mucho gym, sino que decidió optar por un cambio de look.

Con una vibra muy de surffer, el hombre optó por aclarar su cabello y dejarse un intento de pelos aclarados y con mucha onda. Pero lo que a todos le llamó la atención fue la reacción de su ex esposa Sabrina Rojas quien celebró la decisión del genio de Castro con un comentario en la foto de la pareja: “Bueeenaa” y acompañó con emojis playeros.

Así que todo es armonía, por el momento, para este bello grupo humano. Ni la diferencia de edad que tiene con Luciano preocupa a Flor, que tiene 27. “En este momento, me parece buenísima la diferencia de edad que tenemos. Me ayuda un montón lo que él me aconseja, las cosas que él ha vivido laboralmente, y yo le comparto mi entusiasmo con todo”, afirmó la bailarina y ex show match.