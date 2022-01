Federico Bal se llevó una gran sorpresa mientras remplazaba a Darío Barassi en 100 argentinos dicen

Federico Bal es uno de los nuevos conductores de 100 argentinos dicen, uno de los elegidos para reemplazar temporalmente al sanjuanino Darío Barassi en la conducción de su ciclo, pero lo noticioso es que se llevó una tremenda sorpresa con una participante que fue a jugar y le dijo que se conocían.

En uno de los últimos programas, el hijo de Carmen Barbieri se reencontró con una de sus compañeras de colegio secundario, que había ido para participar del ciclo de juegos y no lo dudó en decirle que se conocían a través de otro de los familiares presentes.

“¿Vos sos Vitu, Vitu? Ay Vitu sos vos, no lo puedo creer me quiero poner a llorar. Me trae muchos recuerdos de mi infancia esto"