Fede Bal reveló un triste problema que tienen "desde niño": ¿qué le pasa?

En reemplazo de Darío Barassi, Fede Bal se encuentra conduciendo las emisiones de 100 argentinos dicen y generó grandes adeptos entre los televidentes. El hijo de Carmen Barbieri y Santiago Bal no sólo le pone su impronta al ciclo de El Trece, también se permite contar anécotas personales que son escuchadas con atención.

Justamente, una de las cosas que Fede Bal decidió revelar en el aire de 100 argentinos dicen fue su incapacidad de manejar bicicletas. "Yo conté el otro día que no sé andar en bici. No me mires con esa cara tampoco”, le exclamó a uno de los participantes del día.

Acto seguido, Fede Bal reiteró su problema para andar en bicicleta y aseguró que es un escenario que se le presenta desde su infancia: "Sí, es verdad que no sé andar en bici. Es un problema que tengo de niño, de hace muchos años. Yo sé qué garpa pero tampoco voy a llorar. ¡Basta!”.