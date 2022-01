Cuatro experiencias y un sueño en común: castings sanjuaninos de La Voz Argentina

Tres se presentaron al casting que tuvo su sede en Mendoza y uno lo hizo en Córdoba. Nervios mediante, sacaron a pasear su talento ante los jurados de las audiciones y lograron sortear la primera y gran criba de La Voz Argentina.

Es, sin lugar a dudas, el concurso más importante de canto de la TV nacional y un excelente escaparate para exhibirse y captar la atención de algún productor o discográfica. Eso lo saben muy bien Juanse Arano, Martina Flores, Andrés Cantos y Nicolás Olivieri, cuatro de los representantes que siguen en carrera por San Juan y que están a la espera de un telefonazo para saber cómo continúa su sueño en el certamen conducido por Marley.

Nico arrancó contando su experiencia, bastante maratónica por cierto: “El 17 y 18 de enero estuve compitiendo en la final del PreCosquín y sin dormir, después de desayunar algo, me las piqué para Córdoba capital, donde estaba uno de los castings de La Voz. Ahí estuvimos unas cuatro horas largas haciendo la cola para participar, había más o menos unas 3.000 personas. A mí me tocó el Nº 1064, si no me equivoco. Nos hicieron pasar un grupo de unas 40 personas a una primera audición, en donde teníamos que cantar frente a todos unos 25 segundos de una canción a nuestra elección”.

“Después nos hicieron salir y después de un rato llamaron a 4 personas. Tuve la suerte de ser una de ellas. Ahí nos hicieron una audición frente a cámara, donde relatamos cada uno nuestra historia, nuestra relación con la música. Ahora estamos a la espera de que nos avisen quiénes han sido seleccionados para participar de este certamen tan importante”, completó el albardonero.

En el caso de Andrés esta edición tiene olorcito a revancha. En el 2021 llegó a presentarse ante Ricardo Montaner, Sole Pastoruti y compañía, pero no siguió adelante.

“En esta experiencia gracias a Dios me fue muy bien, audicioné con una canción que se llama ‘Oro Santo’, de Concha Buika, una artista española. También llevé música cuyana. Ahí pasamos a otra instancia, que es la de las cámaras. Ahí te registran un poco más y después hacen otro zarandeo para elegir los que van a estar en el concurso”, expuso el también integrante de la Policía de San Juan.

Andrés también se permitió alentar a sus demás colegas comprovincianos: “Estas oportunidades, como artista independiente que soy, siempre aconsejo que los hagan. Son una vidriera para nosotros, si te va bien son un atajo artístico que se pueden aprovechar a pleno”.

Martina, por su parte, se mostró con sensaciones encontradas ya que este casting apareció en el medio de otra aventura muy especial: dar el salto a presentaciones en Buenos Aires.

“Hice un show acústico en un bar de Chacaritas el jueves y otro show en banda en Aniceto Bar. Pese a la pandemia y a que mucha gente está de vacaciones, el barcito se llenó. Súper feliz. Para ser mi primera fecha en Buenos Aires, quedé bastante conforme y contenta con lo que generamos”.

“De ahí se vino el casting y me fue bien, pasé a la segunda instancia de esa audición, que es cuando te hacen la prueba de cámara. Significa que tenés bastantes chances de que te llamen, pero no es 100% seguro. Estoy muy contenta con lo que he conseguido”, agregó la simpática cantautora.

En el caso de Juanse Arano la tercera fue la vencida, en cuanto al haber podido superar la primera instancia del concurso: “Este es mi tercer casting para La Voz. El primero lo hice en Buenos Aires, el segundo y el tercero fueron en Mendoza. Y solo en el tercero avancé a la segunda etapa, que es la de preselección o también conocido como casting frente a cámara”.

“En un casting reina el nerviosismo, la ansiedad. Yo llegué muy emocionado por hacerlo, di lo mejor que pude. Hice una canción de Alejandro Sanz. Después me pidieron otra e hice una de Pedro Aznar. Y me pidieron después si podía hacer alguna canción específica de Cerati, así que hice una. Después me llevé la hermosa sorpresa de que pasaba a la siguiente etapa. Los coaches en todo momento te hacen sentir cómodo, te transmiten tranquilidad y eso está muy bueno. Uno va como si fuese un examen y nada más lejos que eso, es simplemente ir a mostrar lo que haces y ellos te acompañan de una manera cercana y bastante profesional”, sumó con alegría Juanse.

En cuanto a lo que viene ahora por delante, Arano picó en punta y dijo: “Mi expectativa es quedar porque siento que es un programa que te da una muy buena exposición. Además está el tema del aprendizaje y la formación que puedo llegar a tener estando dentro junto a los coaches y las personas encargadas de formarnos. También me ilusiona la posibilidad de conocer a nuevas personas, a nuevos colegas de todo el país. La verdad que la expectativa es enorme”.

En tanto, Martina fue más lacónica y directa: “Me presenté al casting de La Voz Argentina principalmente por la experiencia, sin mucha expectativa la verdad”.

Nico comulga con la corriente que ve en este concurso una gran ventana: “Para un artista que viene de muy abajo, como es mi caso, poder participar de estos concursos puede marcar una diferencia importante en la carrera artística. Es una gran pantalla al público nacional, lo ve todo el país y lo escucha toda la gente”.

“Participar en este certamen ya es un paso gigantesco a mi carrera, como en la de cualquier artista del país”, agregó Olivieri.

Por último, Cantos también abrió su corazón para compartir sus sentimientos: “Tengo las expectativas de siempre y la intención de tratar de sobrevivir en este mundo de artistas. Gracias a Dios acá en San Juan, desde que llegué de La Voz, tuve muchas repercusiones y muchos colegas me felicitaron”.

“Los sueños no se cumplen de un día para el otro. Los sueños se trabajan y creo que esta es una manera de poder cumplirlos”, completó el hijo del gran Abelino.