Tras el reto en vivo de Susana Giménez, Karina Mazzocco saltó a defenderse frente a cámara

Susana Giménez levantó el teléfono y llamó indignada en vivo al programa A la tarde, por una información errónea que allí dieron sobre su vida personal, y defenestró a su conductora, Karina Mazzocco, quien le respondió frente a cámara e intentó aclarar los tantos tras un escándalo mediático.

En un momento, fue el periodista Luis Ventura quien aseguró en el mencionado ciclo que Susana Giménez se volvería a reunir en estos días con Jorge Rama, su ex con el que terminó de la peor manera luego de que él la estafara con unos cheques. Inmediatamente la diva pegó el tubazo y llamó a la producción en vivo.

El momento del reto a Luis Ventura de Susana

Durante el cruce, cuando Karina Mazzocco intentó tomar la palabra, la diva retrucó: “No sé qué le pasa, no me gusta que Karina se dedique a esto, a hablar mal de sus amigos. Si están diciendo que perdoné a uno que me robó me están tratando de estúpida”.

Tras la polémica, Mazocco le contestó este jueves en vivo a Susana desde el mismo ciclo que conduce y de donde surgió la información sobre la actualidad de la Diva de los teléfonos:

“A partir de lo sucedido ayer, en vivo, en nuestro programa, hay algunas distinciones que a mí me parece muy importante hacer. En primer lugar, recordar que este es un programa de espectáculos, en donde compartimos información y tiene rasgos muy fuertes de investigación, cada vez que llega info la chequeamos previamente. Y como ésta había sido más que revisada, decidimos compartirla”

La extensa editorial de Karina Mazzocco tras el escándalo del reto en vivo:

Luego, Karina Mazzocco agregó: “A la tarde es un programa que incomoda y que causa cierto escozor, pero no solamente a los protagonistas de estas historias. Yo quiero que sepan que muchas veces nos incomoda a nosotros mismo tener que compartir información. Estoy segura que muchas compañeras y compañeros, se sienten incómodos de tener que hablar de personajes de la farándula que están atravesando diferentes situaciones. Pero somos comunicadores y este es nuestro trabajo. Por lo tanto, vamos a seguir compartiendo con ustedes y siempre de la misma manera”.

Para dejar más claridad en el asunto, Mazzocco agregó: “Jamás es de manera personal, ninguna información que damos es un ataque personal a nadie, simplemente somos comunicadores y nos contratan para que hagamos esto que estamos haciendo. Y también me gustaría aclarar que estoy orgullosa de mi equipo de producción, de cada una de mis compañeras y compañeros que se ponen el cuchillo entre los dientes y vienen acá a laburar. Trabajan mucho para conseguir la información”.

Para remarcar que no se trata de un asunto personal, Karina Mazzocco destacó: “Estoy orgullosa de lo que hizo Susana Giménez ayer: comunicarse en vivo. Ella, la número uno de la televisión, llamó y dijo ´esto no es así´. Caliente como una pava por supuesto, y lo estaba seguramente con toda la razón. Puede fallar, podemos equivocarnos, y cuando nos equivocamos lo que hacemos es pedir disculpas. Esto ha pasado una y mil veces en la televisión. Así que lo seguiremos haciendo y, una vez más, si dimos una información que no era la correcta, lo lamentamos muchísimo”.

Por otra parte, y más allá del drama vivido en vivo, para los periodistas de espectáculos se entiende que los famosos, sin importar su talla, están muy atentos a los dichos en TV y en los diferentes portales y no les tiembla el pulso en levantar un teléfono y aclarar cuál es la situación que les incomoda o no es verdad, tal y como lo hizo la diva de la TV.