Video: Susana Giménez, re caliente, llamó a Luis Ventura en vivo y le dijo de todo

Susana Giménez no pierde la vigencia y cualquier cosa que se sepa de ella genera polémica en los medios de comunicación.

Esta vez, la diva de los teléfonos se cruzó con el periodista de chimentos Luis Ventura, por una información que estaba dando que la dejaba muy mal parada.

Si estás diciendo que perdoné a uno que me afanó estás diciendo que parezco boluda.

Luis Ventura recibió un reto en directo.

Susana Giménez no tuvo reparos y le llamó a Luis Ventura en vivo, cuando él hablaba sobre el cumpleaños número 78 de la conductora. Ventura, aseguraba que Susana había logrado perdonar a Jorge Rama, su ex pareja y a quien ella misma denunció por estafa. Es más, sostenía que Rama iría al cumpleaños de la diva.

Este dato no le agradó para nada a Susana Giménez que no dudó en encarar al periodista en vivo y en directo. “No me gusta el conventillo, yo no quiero hacer escándalo, pero yo tendría que estar loca y el tipo también, debe tener terror de volvernos a encontrar. Si eso no se arregló nunca. ¿Cómo podés decir eso?”, le reclamó.

Ventura se justificó diciendo que la información venía de muy buena fuente y que no había podido comunicarse con Giménez para corroborar.

Tiempos felices. Cuando "La Su" y Jorge Rama eran pareja perfecta.

"Yo soy generosa, pero no con el que me afanó y me falsificó la firma. Y esa plata por supuesto que no la recuperé”, remarcó la famosa.

Susana Giménez y Jorge Rama se separaron en el año 2009. Ella denunció por estafa a quien era su pareja porque el empresario había falsificado su firma y emitido cheques en nombre de la conductora. El escándalo judicial fue tapa de todos los diarios del momento y "Su", asegura que nunca recuperó lo que le robó Rama.