A los 50 años, murió Martín Carrizo, baterista del Indio y hermano de Caramelito

Tras una larga y dolora batalla tanto para él como para su entorno familiar y laboral, el talentoso músico Martín Carrizo falleció este martes a la madrugada producto de una dura lucha contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) a la que le dio batalla desde el 2015 cuando fue diagnosticado.

La desgarradora confirmación de esta terrible noticia para todo el ambiente artístico nacional, fue su hermana Ceilia “Caramelito” Carrizo, quien publicó en su Instagram una bella postal para contar que el baterista dejó el plano físico a los 50 años.

Con una foto de los dos de niños, la animadora y conductora infantil de gran reconocimiento escribió las duras y dolorosas palabras que una hermana con el corazón destrozado nunca quiere escribir.

“Decime, por favor, por dónde sigo. Gracias queridos y queridas por tanto cariño, ayuda y apoyo incondicional. Lo hicieron muy bien cada día. Infinitas gracias. Martín falleció hoy 11 de enero a la madrugada. Su amor, su sonrisa, su música queda en nosotros para siempre”

Martín tenía una enfermedad que no tiene cura, más allá de diversas técnicas que se prueban en distintos países, la recuperación no es un camino, sino que la calidad de vida es a lo que se apunta tras el duro diagnóstico. Hace apenas un año, Caramelito, y muchos artistas, realizaron una campaña para recaudar una suma muy importante en dólares para viajar a Estados Unidos en búsqueda de alguna respuesta que en nuestro país no pudieron conseguir. Hubo avances, pero no fueron suficientes en la lucha para sentirse mejor de Martin y de toda su familia.

Martín Carrizo, en una de sus últimas entrevistas

Reconocido y talentoso músico, el baterista de grandes formaciones como ANIMAL, el Indio Solari, Gustavo Cerati hizo su última publicación en Instagram por su cumpleaños número 50, el pasado 3 de enero en donde escribió unas emotivas palabras para quienes lo acompañaban a través de las redes sociales.

“Hoy es mi cumpleaños. La verdad pensé que no pasaba de Navidad pero acá estoy, estoy terminando de trazar un nuevo protocolo para seguir buscando mi cura definitiva. El 2022 me da muchas esperanzas. Sigo latiendo y respirando”

La enfermedad pudo con su cuerpo, cuerpo que maravilló por su talento y sensibilidad a través de la batería durante sus mejores años con piezas que emocionan y trascenderán por siempre, como su alma cariñosa y empática, y así lo recordarán grandes artistas para siempre.

Martín y el Indio

Su legado jamás morirá…Mirá este video del medio Filo News que documentó un show a beneficio de Martín con Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, la banda encabezada por la mística del Indio Solari: