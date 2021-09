La sanjuanina Edda Bustamante estuvo en Los Mammones: ácida, confesó su peor momento

Recordando su amplia trayectoria en el mundo de la actuación, el modelaje y la escena televisiva de los 90`, la hermosa sanjuanina Edda Bustamante se sentó en el living de Los Mammones y se dejó llevar por las tremendas preguntas del famoso conductor, Jey Mammon.

La artista sorprendió a todos los presentes al revelar cuál fue el peor arreglo económico y comercial que tuvo en su vida y por el cual tuvo que soportar tremendas críticas de su esposo ene se entonces tanto para ella como para su manager mujer.

Ante la pregunta inminente de Jey sobre su manager de la época de su esplendor, Edda respondió sin pelos en la lengua:

“Sí. Para empezar mi marido dijo que la manager y yo éramos dos idiotas. Entonces le dije que me lo arreglara él el acuerdo. Fue, lo arregló y era con Playboy. Pero me dijo ‘no, Edda, no. No da’. Eran muy sinceros”