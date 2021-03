En medio del escándalo, reapareció Morla: mirá dónde vieron al ex apoderado de Maradona

Matías Morla solía aparecer mucho en los medios para hablar sobre la batalla legal entre Claudia Villafañe y Diego Armando Maradona. Pero desde la muerte del Diez el 25 de noviembre, el abogado optó por tener un perfil bajo y contrató a su colega Mauricio D’Alessadro para que lo defendiera en los medios, especialmente por las fuertes críticas de Dalma y Gianinna Maradona en su contra.

Este viernes por la mañana, el letrado fue captado in fraganti mientras mantenía una reunión con D’Alessandro en un restaurante de Capital Federal. En el ciclo Intrusos mostraron las imágenes del desayuno que compartieron los abogados. “Salió a dar la cara, como una respuesta de que puede salir a la calle sin que le hagan un escrache”, explicaron en el programa de espectáculos de América.

Además, los conductores Rodrigo Lussich y Adrián Pallares aseguraron que Morla se suele trasladar en helicóptero desde que vive en Puerto Panal, un barrio cerrado ubicado en Zárate. Y explicaron que más allá de que mantiene una guerra mediática con las hijas de Claudia Villafañe, no fue imputado en la causa que investiga la Justicia por la muerte de Maradona. Pero sí tiene acceso al expediente porque representa a las hermanas del Diez como querellantes.

“A mis tías les pregunto, que son representadas por Matías Morla, qué piensan ahora después de haberlo escuchado, qué piensan del médico en el cual ellas confiaban, porque mi papá les pidió que confiaran en él”, expresó Dalma furiosa en el ciclo radial Un día perfecto, luego de haber visto el documental de Infobae, La muerte de Maradona, en el que aparecen audios de Matías Morla, Leopoldo Luque y Agustina Cosachov, entre otros. “Quiero saber qué va a pasar ahora después de haber escuchado las barbaridades que dijeron de él. Me gustaría saber esto cómo sigue, cuánto más tengo que esperar para ver que la gente que hizo mal su trabajo pague las consecuencias, nada más”, agregó la actriz.

La hermana de Gianinna Maradona también ha escrito varios mensajes en contra de Morla en las redes sociales. En una de sus publicaciones había asegurado que le iniciaron un juicio: “Nos vemos ahí, y si tenés alguna duda me la preguntás a mí cara a cara...”. Y agregó: “Ojalá que se haga justicia y te juro que no voy a parar hasta que eso ocurra”. También, la mamá de Roma señaló que el letrado ya tenía una “condena social”. Y ante la queja de Morla de no haber podido asistir al velatorio del Diez, ella le contestó: “Y por último, agradeceme... Menos mal que no fuiste al velorio porque la gente que pasaba te gritaba asesino... Te ahorré un disgusto”.

Cabe recordar que Matías Morla reapareció en público el 25 de diciembre, dos días antes de que se cumpliera un mes de la muerte de Maradona. La ocasión elegida fue el acto de inauguración de una avenida con el nombre del astro del fútbol en Esquina, Corrientes, la ciudad natal de Chitoro y Doña Tota. El abogado se dirigió hasta allí junto a Ana, una de las hermanas del Diez, y brindó un discurso en el que reveló su último contacto con él.

Sobre el escenario, hizo referencia a la faceta solidaria de Diego y su vínculo con la ciudad correntina: “Antes de su lamentable muerte, él había iniciado una negociación con diputados para que en este lugar se pueda hacer una campaña solidaria, Las diez del 10. Con la familia, lo que hacemos después de lo que sucedió con Diego, es seguir adelante con su legado y sus ideas. Él siempre amó al pueblo, siempre se portó bien con el pueblo y fue muy solidario. Tengo un sinfín de charlas y recuerdos, y todas tienen un anclaje en común: dar”.

En ese sentido, recordó: “Diego colaboró en todas partes del mundo en silencio. Se tomó conocimiento de su accionar en medio de esta pandemia, pero él siempre fue muy bondadoso; en Venezuela, se encargó con Fidel Castro de la salud de niños en Cuba y, ahora, justamente después de su muerte, esto es lo que hacen sus ideas y su legado. Porque el cuerpo no está más pero sus ideas y su alma están más presentes que nunca”.

Luego se involucró en un aspecto más personal de su vínculo con el Diez y, emocionado, señaló: “La última charla que tuve se refirió a la Navidad y a juntar a sus seres queridos. En esta última etapa de su vida era un Diego más tranquilo y menos polémico. Y aunque siempre se lo recuerda con el tema de su personalidad y de ir al frente, que siempre lo hizo, había un Maradona mucho más tranquilo, más conciliador, y quería unirse. Esto también tiene que servir para estos momentos de turbulencia que vivimos, en todos los sentidos de la vida, y estar juntos, en paz y seguir luchando para adelante”.

“La última palabra que me dijo fue ‘te amo’ y besó mi mano. El amor que tengo por él trasciende esta vida ampliamente. Todos estamos viviendo el peor momento de nuestras vidas, haciendo un duelo… Pasaron 30 días de su muerte y no entendemos bien qué pasó, quién va a ser el responsable, si hay responsables, o qué está pasando”, manifestó, sobre los misterios en torno a los últimos días del Diez y la investigación sobre las circunstancias en las que murió.