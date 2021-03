La fuerte confesión de Rocío Oliva sobre la última conversación con Maradona: "Me partió..."

Rocío Oliva mantuvo una intensa relación con Diego Armando Maradona, quien falleciera el pasado 25 de octubre dejando un gran vacío en el corazón de los argentinos.

Y en las últimas horas, la propia panelista de Polémica en el Bar aprovechó una comunicación telefónica para revelar cómo fue la última conversación que tuvo con el astro.

Oliva habló con Luciana Rubinska por C5N: "Te voy a contar algo que no lo conté nunca, y te lo voy a contar a vos porque es el espacio donde trabajo y hemos tenido muchas charlas lindas. Yo logré llamarlo a Diego el día después de su cumpleaños, que fue el mismo día que se internó".

"No lo llamé a su teléfono porque yo estaba bloqueada, no tenía acceso, y cuando él preguntaba por mí le decían que no se podía", aclaró la panelista. Acerca de las palabras que intercambió con Maradona, Oliva recordó: "Le dije: ‘Hola gordito, ¿cómo estás? Feliz cumpleaños’. Hacía mucho tiempo que no hablaba con él, desde julio. Recién se levantaba y me dice: ‘Ah, te acordaste de llamarme, te acordaste de mí'".

Y agregó: "Me partió el alma. Y le digo ‘Diego, te juro que intenté por todos lados llamarte. Esta llamada es a raíz de una amenaza que tuve que hacer. Estoy bloqueada’. Como que él sabía todo lo que pasaba, sabía perfectamente que yo estaba bloqueada, y que los demás también. El tema es que yo creo que él no tenía la fuerza para pelear contra eso".

"Ese mismo día a la tarde a él lo internan. Llamo a esta misma persona y pregunto si era verdad que estaba internado. Me dijo que sí, que Diego no quería saber nada con internarse pero después de hablar conmigo se levantó, se fue a duchar y dijo ‘Vamos’. Para mí fue importante ayudar desde ese lado, pero era difícil", develó Roció sobre la incidencia que tuvo en su expareja. A modo de cierre, la rubia expresó: "Yo siempre lo cuidé, duermo tranquilísima. Tengo mensajes y audios de él que son un amor".