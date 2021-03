Graciela Alfano confesó qué le regalo Maradona y ella no pudo rechazar

Graciela Alfano recordó impactantes detalles de su historia con Diego Maradona. Es por esto que por primera vez contó que el astro de la pelota la sorprendió en uno de sus cumpleaños con un increíble y carísimo regalo.

"Me regaló un brillantito divino. A mí no me gustaba que me regalaran cosas y él me preguntaba si lo usaba... Le dije que lo acepté porque soy educada”, contó la ex vedette en diálogo con el programa radial Enganche hace unos días atrás.

También para sorpresa de muchos comentó que aún hoy lo luce con orgullo y que le recuerda a él. "Un día me lo puse y no me lo saqué nunca más, lo tengo puesto en este momento", cerró Graciela revelando que la primera vez que lo vio a Diego ella tenía 14 años y él 22.

Una amistad en llamas que ella jamás olvidará…