Escándalo en puerta: Lucía Galán explicó por qué no fue el velorio de Maradona

Lucía Galán fue uno de los amores que tuvo Diego Armando Maradona a lo largo de su vida y con la que compartió momentos imborrables.

Precisamente fue la hermana de Joaquín quien habló del tema y, además, comentó el por qué de su ausencia en el velorio del astro argentino.

En uno de los fragmentos de la entrevista, la artista se refirió al fallecimiento del exentrenador de la Selección Argentina. "Me hubiera gustado ir a la despedida. No pude ir porque me dijeron que no. Que no fuera. Respeté esa decisión. Mandé un WhatsApp diciendo que me gustaría, con todo el respeto, por formar parte de mi vida y por admiración. Pero nunca intenté apoderarme de una historia de nada", reveló.

"Fue difícil porque más allá de la persona importante que es para todo el mundo, atesoro en mí recuerdos y anécdotas muy agradables. Muy lindos. Tenía veinte y pico de años… Era el Diego sano, divertido, simpático, familiero… El mejor Maradona", agregó después Lucía Galán en 'Los Ángeles de la mañana sobre su relación con Diego Maradona.

Sin escatimar en sus dichos, la integrante de 'Pimpinela' sumó: "Era la explosión de Olvídate y pega la vuelta. No existían los celulares para las fotos. Las salidas eran con naturalidad. Pero cuando la gente nos veía era impresionante. Digo esto pero no quiero apoderarme de esta historia. Nunca fue secreta la relación, pero nadie me había preguntado. Fui a Chile, a un programa de televisión, y dije naturalmente que sí cuando me consultaron. En ese momento él me dijo que estaba separado de Claudia… Estuvimos mucho tiempo juntos. Era difícil tener una doble vida".

Después, Lucía Galán habló de Claudia Villafañe, exesposa del Diez. "No hizo falta profundizar… Hemos hablado en momentos difíciles de Diego. Ella me mandó un mensaje muy cálido cuando falleció mamá. Sabíamos las dos todo. No hacía falta hablar de detalles", contó. Finalmente, la cantante se pronunció sobre aquel rumor que afirmaba que ella había quedado embarazada del astro. "Si fuera verdad o mentira, es parte de mi vida y no hablaría de eso en un programa de televisión. Por respeto a mí misma… No lo afirmo, ni lo niego", sentenció.