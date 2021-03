Caramelito Carrizo en su peor momento: conmovió con su llanto desgarrador

Cecilia "Caramelito" Carrizo volvió a la televisión para compartir con la audiencia de Intrusos (América TV) el desgarrador momento emocional que atraviesa a raíz del complejo cuadro de salud de Martín, su hermano, quien lucha contra la esclerosis lateral amiotrófica. "La enfermedad estaba bastante avanzada", confesó, quebrada en lagrimas.

Martín, hermano de Caramelito, debió cortar el tratamiento que hacía en Estados Unidos contra la esclerosis lateral amiotrófica y en el estudio del magazine conducido por Adrián Pallares reveló cómo está llevando la difícil situación. "Cuando nos vamos a Estados Unidos la enfermedad de Martín estaba bastante avanzada. Los primeros dos meses hubo una mejoría, el resultado no fue negativo", señaló.

"Él increíblemente nos está cuidando. Sigue cuidando a todos. Martín es una persona como cantidad de otras que viven lo mismo. Para nuestra realidad resulta inalcanzable, él pudo estar todo un año entero de tratamiento", remarcó la actriz y exmodelo sobre el costo del tratamiento que debe afrontar Martín para tener una mejor calidad de vida posible.

Quebrada en lagrimas, sumó: "Puse mi vida en stand by por él. Él lucha con mucha integridad y no pierde las esperanzas. Esto va más allá de lo terrenal, los médicos tuvieron compasión con él". En otro momento de la entrevista agradeció a su esposo, quien la ayudó en todo momento a cuidar a su hermano: "Me sostiene Damián, mi marido, a cada instante".

"Martín tiene tres hijos hermosos, él pone esperanza en todo lo que vive", cerró Caramelito, llorando, y emocionando a todos en el estudio de América TV.

Hace 5 días atrás, Martín utilizó su cuenta oficial de Instagram para trasmitir la noticia que causó conmoción total: "Ya no voy a poder volver a Estados Unidos es imposible poder pagar ese tratamiento, igualmente Siento que debo ir por otro lado!!! Aprovechar lo que aprendí y la experiencia vivida en esa clinica para seguir peleando desde mi casa!!! Todo es positivo, gracias a todos ustedes pude viajar, y lo más importante que me ayuda a seguir avanzando fue la experiencia vivida y sacarme de la cabeza que hubiese pasado si no iba a Miami!!!".

"También aprovecho para agradecer a Amy Jaramillo, todo su equipo, Ariana, Romina Schopfer y Martincito. que tanto me cuidaron cada minuto e hicieron que sienta que eramos una familia, aprendí mucho y llevo en mi experiencia, nuevas herramientas para seguir buscando esto que tanto deseo que es curarme de una vez por todas!!! Cada vez confío mas en Dios y permanentemente me da señales que esta acompañándome", agregó, sin perder la esperanza.