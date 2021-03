La peor noticia para los hijos de Diego Maradona: "No hay..."

No parecen ser los mejores días para los hijos de Diego Armando Maradona, ya que. si es verdad lo que contó un reconocido abogado, la herencia no es tan abultada como lo consideraban.

Fue Mario Baudry, pareja de Verónica Ojeda y abogado de Dieguito Fernando, quien lo aseguró ante las cámaras de América TV.

“De todos los bienes que supuestamente tiene Diego, no hay nada. En la sucesión no hay nada; están los cuatro autos estos: la camioneta, los dos BMW y el auto de Doña Tota. Después están las cuatro cuentas estas, donde figuran los 6 millones de dólares”, señaló en el programa que actualmente conducen Horacio Cabak y Sofía Jujuy Jiménez, “Informados de Todo”. Pero esto no fue todo.

Sucede que el letrado, también apuntó contra los gastos que tenía Diego Maradona antes de fallecer. “Cómo hace para gastar 800 mil pesos en tarjetas si estaba todo el tiempo encerrado? Dieguito tenía una extensión de la tarjeta, pero que eran gastos del Burger King, la farmacia y los jueguitos del iPad. Nadie nos trae la documentación”, sostuvo Mario Baudry en vivo y en directo.

“En el expediente sucesorio no están los gastos que tenía Diego, no está la gente contratada y sin embargo, se le mandó carta documento a los contadores de Maradona y contestaron que ellos estaban con la AFIP, que no iban a presentar nada. Maradona era persona muy querida, símbolo de la Argentina, un hombre que facturó 500 millones de dólares y se quedó con nada: cero”, sostuvo.

“Lo único que está es la plata que está en las cuentas. Si me decís que tiene 6 millones de dólares en las cuentas, para mí es muchísimo dinero, sí, pero es para mí, pero para Diego es nada. En el showball él solo se llevó 6 millones de dólares; hizo muchísimo dinero. Te dicen que Diego gastaba mucho y era factible que lo hiciera, pero no en él. Está probado que las firmas de Diego son falsas, truchas. Hay contratos que no son con la firma de Diego. Nosotros lo hicimos con un perito de parte, le adulteraron la firma en los certificados médicos y la plata: su apoderado. Si alguien se hubiese sentado a charlar con él a tomar un te en la cama, Diego estaría vivo. Necesitaba de alguien que lo cuidara, que estuviera charlándole todo el tiempo, y eso me da bronca, no poder resolverlo ahora”, señaló.