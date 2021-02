Rocío Oliva, en el ojo de la tormenta por una información que la complicaría

Diego Maradona sigue sin poder descansar en paz. Y es que su fallecimiento abrió un mundo de polémicas y dejó expuestos a varias personas de su entorno cercano.

En esa tesitura parece estar incluida tras las últimas información Rocío Oliva, ex pareja del Pelusa.

Así lo marcó el abogado Mario Baudry en su paso por 'Los Ángeles de la Mañana', ya que para él Rocío debería ser citada por la justicia. "Mario, te hago una consulta. ¿No le cabe una investigación para Rocío Oliva o al menos que la justicia la llame? Porque tengo entendido que Charly viene de parte de Rocío, era su primo y siguió teniendo relación durante la pandemia", comenzó preguntando Cinthia Fernández al letrado.

"Y si era el que le suministraba la droga y era como un cierto infiltrado. Así como le caemos a Morla, ¿A Rocío no habría que citarla a declarar?", agregó la panelista. "Mirá, no surge su nombre en la causa. Si surge en los audios que nosotros hemos presentado donde Matías hace una alusión a su condición familiar y a la condición de Rocío que no viene al caso comentar porque es algo que debería dar él", indicó en un primer momento Baudry.

"Pero seguramente con la presentación que nosotros hicimos, como proveer droga a una persona y el consumo en esta magnitud que todos conocen y que es un delito federal, seguramente se harán copias de todo el expediente y se debería, es mi criterio como abogado, formar una causa penal por dar droga para consumo en la justicia federal", agregó la actual pareja de Verónica Ojeda.

¿Qué determinación tomará la justicia? ¿Podría llamar a Oliva para hablar sobre su primo Charly y la relación que tenía con Maradona? Este no sería el único momento polémico de la panelista durante los últimos días ya que luego de mostrarse furiosa por la posible vacunación de Moria Casán, La One tuvo palabras lapidarias para la rubia. Incluso la acusó de cholula y de haberla llamado para que hablara mal de Diego.