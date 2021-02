¡Tremenda situación!: salió a la luz el motivo por el que Diego Maradona no quería ver a sus hijas

El fallecimiento de Diego Armando Maradona sigue siendo uno de los temas más resonantes del país y eso que ya han pasado casi tres meses.

Y en las últimas horas despertó aún más interés al conocerse el que sería el principal motivo por el que el astro no quería ver a sus hijas.

Esto sucedió cuando el abogado Alejandro Cipolla brindó una entrevista en el ciclo de Canal Trece, donde intentó defender al médico neurocirujano Leopoldo Luque, encargado de atender al astro mundial en sus últimos días. “Diego estaba internado en su domicilio por recuperación de sus adicciones, no tenía por qué tener un desfibrilador. No es tan fácil internar a una persona, hay todo un proceso legal”, afirmó.

Fue en ese momento, donde la panelista Maite Peñoñori, dio detalles de la determinación que habría tomado Diego Maradona de no ver a sus hijas, por un motivo que enmudeció a todo el estudio. “De las declaraciones surge que estaba internado por las adicciones. En eso tiene razón Cipolla, vos no podés internar compulsivamente a una persona sino que tenés que judicializarlo», afirmó.

“A mí lo que me cuentan es que las chicas querían internarlo y por eso Diego no quería recibirlas en el último tiempo. Porque todo el tiempo decía ‘estas me quieren internar’. Si Diego no quería, no lo podían internar. Tenían que judicializarlo. Del expediente surge que el control estaba puesto en que Diego no consumiera alcohol”, señaló la periodista delante de todas las “angelitas” presentes.

Días atrás, Luis Ventura se había referido a la situación entre Dalma y Gianinna con Diego. ”Primero, antes de dar opinión con respecto al periodismo, tendrían que dar una explicación de por qué no veían al padre y cuántas veces lo vieron en los últimos días, que fueron los días decisivos de su vida. Me da la impresión que hay una necesidad de buscar un culpable o algunos nombres. Luque hizo lo que pudo con alguien del que nadie se quería hacer responsable”, lanzó.