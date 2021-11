Otra desgracia sacude Hollywood: murió un camarógrafo en pleno rodaje de Indiana Jones

La producción de la película confirmó el fallecimiento de Nic Cupac, un camarógrafo de 54 años, quien murió en Marruecos durante el rodaje de Indiana Jones 5 en el día de ayer. El fundamental integrante del equipo fue encontrado muerto en la habitación de su hotel en la ciudad de Fez, y fue confirmado por las autoridades de Walt Disney Studios.

Nic Cupac en plena acción de Indiana Jones 5

Estas fueron las sentidas palabras que dijo un miembro de la producción al diario estadounidense The Post. Aunque las causas de la muerte aún no fueron reveladas y son bastante inciertas, "se cree que murió por causas naturales", publicó el medio inglés The Sun, tras la dramática noticia.

Cupac, por su parte, era un prestigioso camerama de Hollywood y su arte se ve plasmada en películas de la talla de Guardianes de la galaxia, Jurassic Park, El código Da Vinci, Harry Potter y Star Wars y Venom: Carnage liberado, entre otras.

Cupac, el equipo y Harrison Ford en pleno rodaje

Lamentablemente, decimos otra tragedia, recordando el terrible suceso que sacudió a la industria hace apenas unas semanas atrás cuando durante la filmación de otra película, el actor Alec Baldwin disparó accidentalmente un arma de utilería contra la directora de fotografía mientras grababan una escena de un tiroteo. La mujer, de 42 años, de nombre Halyna Hutchins, murió en el acto y el director de la película quedó gravemente herido.

Ambos hechos, se encuentran en plena investigación, pero la desgracia vuelve a tocar la puerta del cine de grandes ligas mundiales.