Graciela Alfano, muy picante: qué dijo sobre el rumor de romance con el ex de Flor Vigna

Hace poco comenzó a circular en el mundo del espectáculo el rumor de que Nicolás Occhiato y Graciela Alfano estuvieron juntos cuando él estaba en pareja con Flor Vigna. Esto salió a la luz en el programa radial que él conduce, cuando Nati Jota lo dijo, y desde allí ninguno había dicho nada hasta ahora.

Fue Alfano quien salió a hablar y respondió las preguntas que Rodrigo Lussich le hizo en Intrusos. Pese a que respondió, no fue del todo claro y dejó más dudas que respuestas.

"Hola Rodri, el bolonqui que armaste con el romance con Occhiato, te juro, me están llamando de todos los programas y portales, me para la gente en la calle y me preguntan ‘¿tuviste un touch and go con Nico Occhiato?'", arrancó diciendo la vedette.

La artista siguió hablando y en vez de aclarar lo sucedido se hizo la misteriosa y generó más polémica. "Pero, ¿él qué dijo? Si él dijo que sí, la verdad que yo no me di cuenta o tal vez estoy gaga y yo no me acuerdo de nada. Voy a seguir pensando y después te cuento", finalizó el audio.

Por su parte, Occhiato aún no dijo nada.

(Fuente: Diario Show)