El tremendo testimonio de Mavys Álvarez sobre Diego Maradona: "Me abusó mientras..."

Mavys Álvarez llegó al país con el fin de brindar declaración contra el entorno de Diego Maradona luego de haber contado públicamente el vínculo que tuvo con el futbolista cuando ella solo tenía16 años. Otra vez afirmó, como lo hizo en varias entrevistas, que fue víctima de abusos y violencia de género por parte del astro del fútbol.

Si bien no fue el único, la brasileña hizo memoria de uno de los episodios más duros que tuvo que enfrentar con Diego en Cuba y que además involucró a su mamá.

"Mi mamá vino a verme a la casa donde estábamos en La Habana y (Diego Maradona) no le quiso abrir la puerta. Mi mamá tocó la puerta de la habitación y él no quiso abrir. Él me tapó la boca para que yo no gritara, para que yo no dijera nada y abusó de mí", contó en una entrevista que brindó a Infobae.

Acto seguido, remarcó que su madre quería estar con ella y que Diego se lo habría impedido. "Del otro lado de la puerta. Tocando insistentemente. Quería verme. Y no la dejaba. A Diego le causaba morbo tal vez, no sé. No te sabría decir", agregó solida.

Antes de cerrar, Mavys reveló que la puerta nunca se abrió y que la señora tuvo que irse. "Nunca abrió la puerta Diego. Nunca la abrió. Mi mamá estuvo tocando, bajaba, volvía, subía, tocaba y lloraba detrás de la puerta porque sabía que estábamos ahí. Él nunca le abrió hasta que se tuvo que ir", sentenció.