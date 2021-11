¡Golpe bajo para Nico!: Flor Vigna comparó a su ex con Luciano Castro y lo hundió

Si bien Flor Vigna y Nicolás Occhiato terminaron su relación de más de siete años asegurando que fue "en buenos términos", la cantante sorprendió cuando hizo la comparación del ex con Luciano Castro, su actual pareja. La blonda visitó el programa "Cortá por Lozano" y se refirió a lo que sintió tener a su pareja en el debut de su video.

"Tenerlo en el videoclip además le dio un sentido muy sensible y muy personal. Y fue re lindo porque le hicimos hacer cosas difíciles y diferentes", dijo Flor. Además se fue en elogios diciendo que "la personalidad que tiene Lu me da mucha seguridad. Pasamos mucho tiempo juntos, pero encontramos la forma de sumarnos. Él me motiva mucho con todo lo de la música, siempre me da su criterio y su parecer”, expresó muy enamorada en el ciclo de Verónica Lozano.

Pero fue por más, ya que brindó más que elogios con su novio y lo comparó con Nico Occhiato: "Con mi ex nos queríamos ayudar en nuestros proyectos pero, al fin y al cabo, no terminábamos cumpliendo los sueños propios. Así que cuando cortamos, todos esos meses que estuve sola tuve más tiempo para darle y darle a lo mío. Y cuando lo conocí a Lu ya lo conocí desde otra parada".

(Fuente: Diario Show)