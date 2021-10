El pícaro posteo de Flor Vigna, tras los rumores de romance con Luciano Castro

Luego de que Maite Peñoñori, la panelista de Los Ángeles de La Mañana, el programa conducido por Ángel de Brito que se emite por Canal 13, confirmara que Flor Vigna y Luciano Castro estarían comenzando una relación, la bailarina realizó un posteo en su cuenta de Instagram que, para algunos, tiene un mensaje entre líneas.

La ex participante de La Academia publicó en sus historias de Instagram una reflexión que acompañó con la leyenda "No me canso de compartir este texto" y rápidamente se comenzó a especular con que tenía que ver con su nuevo amor.

"Empiece con las manos temblorosas. Empiece con voz tímida, pero empiece. Empiece y no se detenga", dice una parte del texto compartido.

Cabe recordar que Luciano Castro viene de separase de Sabrina Rojas, la mamá de sus dos hijos, con quien compartió once años de su vida, mientras que Flor Vigna también se separó este año, en abril, de Nico Occhiato, la persona que le robó el corazón desde los tiempos de Combate, el reality del que ambos salieron.

¿Confirmarán su romance los tortolitos?