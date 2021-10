¡Sorpresa!: Sabrina Rojas habló del explosivo romance entre Luciano Castro y Flor Vigna

La panelista Maite Peñoñori, sorprendió a todos cuando reveló en "Los Ángeles de la Mañana" que dos actores famosísimos están viviendo un apasionado romance: Luciano Castro y Flor Vigna. Y si alguna palabra o reacción faltaba era justamente la de Sabrina Rojas, ex pareja de Castro y madre de sus hijos.

Según dijo Peñoñori, "son dos potencias que se juntan. Él, famosísimo. Ella, famosísima. No se los imaginan juntos ni de casualidad. No sé si son el agua y el aceite pero no habría forma de linkearlos, por qué están juntos, no sabemos. Los dos son entrenadísimos", comentó Ángel de Brito antes de que la angelita revelara la primicia. Y la panelista detalló sobre el amor: "están enganchados, van para todos lados juntos. Se muestran ya. Estuvieron a los besos frente a otras personas en medio del gimnasio".

Previo a comenzar su amorío con Flor Vigna, se separó de Sabrina Rojas tras 10 años de relación. Sobre este tema, la actriz había explicado que: “Nos vamos consultando todas las dudas que tenemos. Y el diálogo que tenemos hace que... No le aviso, no le digo: ‘Che, te cuento esto...’. Todo nos hablamos, nos consultamos. Nosotros hablamos todo antes”.

Pero cuando Peñoñori dio la primicia, Pía Shaw habló con la ex pareja de Castro para saber su opinión y sorprendió a todos: "Sabrina Rojas no sabía absolutamente nada. No tenía idea".

(Fuente: Diario Show)