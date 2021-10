¿Alguien puede pensar en Martín Sierra? Quién es el ex de la amante de Fernando Gago

Hace tan solo unas semanas estallaba la controversia cuando Cinthia Fernández reveló que Fernando Gago engañó a Gisela Dulko con una amiga que conocieron a través del colegio de sus hijos, Verónica Laffitte.

La historia siguió sumando capítulos cuando se conoció que la ex tenista abandonó el hogar que compartían en Nordelta y cambió a sus hijos de colegio. Sin embargo, la indignación llegó cuando la "supuesta amiga" oficializó su relación con el ex futbolista y se mudó a la casa del barrio privado "Los Castores".

Si bien se saben muchos datos de Laffitte, a quien los vecinos de Nordelta no quieren mucho, poco se conoce de Martín Sierra, la ex pareja y papá de los hijos de la tercera en discordia entre Gago y Dulko.

El conductor de "Mitre Live", Juan Etchegoyen, develó algunos detalles del abogado: “Estuve hablando con una persona muy allegada a él. Me fue contando algunos detalles de cómo está hoy después de toda la situación que pasó. Después que te fueron infiel, quizás puede salir la bronca de una persona y te voy contar a qué se dedica”.

“Él tiene dos hijos con Verónica y los va a buscar todos los fines de semana a sus hijos. Siempre los lleva a un lado diferente. Me dicen que todos los jueves va a cenar a un reconocido restaurant porteño con sus amigos”, expresó el periodista.

El panelista de "El Run Run del Espectáculos", que se emite por Crónica HD, narró: “Me dicen que es abogado y un dato no menor. Es abogado del Grupo América me dicen. Además, otra cosa. Lo voy a poner en potencial porque no me consta aún. Tendría vínculos con La Cámpora”.

Y concluyó contundente: “Pregunté si él está en pareja con alguien. No se separó ahora de Verónica, sino hace más de dos meses. Lo que me dicen es que jamás le conocieron a alguien en este tiempo. Está soltero y muy tranquilo. Es muy respetuoso de su ex mujer y quiere cuidarla incluso”.

Por su parte, su biografía de LinkedIn expone que es abogado graduado de la Universidad de Buenos Aires, actualmente se desempeña en la sección de Relaciones Institucionales en Grupo América y es socio fundador del grupo de Empresas Sportway, Professo y Pantagruel.