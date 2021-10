"Mantenido": De Brito aniquiló al ex de Jimena Barón, ¿por qué?

Ángel de Brito y Mauro Caiazza, el ex de Jimena Barón, se trenzaron fuertemente en la red. Es que el bailarín respondió un comentario de hace días del periodista y él cargó con todo hacia la antigua pareja de la cantante. Entrevistas, con "temas limitados", el puntapié de la discusión.

"Mauro Caiazza acepta entrevistas con la condición que NO LE PREGUNTEN por Jimena Barón", escribió Ángel de Brito el pasado 28 de septiembre en su cuenta de Twitter. Y recién este 3 de octubre, Caiazza usó sus redes y respondió: "No acepté la entrevista cuando supe que era para vos o pa' tu gente. Porque todo lo que dicen es mentira y porque tu programa me vale ...*".

Tras leer el tuit del bailarín, de quien Jimena Barón se separó en agosto de 2019, el conductor de LAM se arremangó y lanzó sin filtro: "¡Hola estúpido! Jamás te pedí una nota. Conté una anécdota. Debiera darte vergüenza ser un mantenido por @baronjimena. Mantenido inútil", cerró el periodista su demoledor réplica al exparticipante del Bailando por un Sueño.

Ante los comentarios de sus seguidores, que celebraban la manera en la que había ubicado a Caiazza, Ángel puso: "A los idiotas se los ubica. Mega nadie". Luego, en medio del frenesí de cero pulgas, tiró al aire: "Me cansé de las formalidades. Váyanse todos a cag**".

(Fuente: Exitoína)