"Cachetazo" para Paulo Londra: mientras se relaja con amigos, el durísimo posteo de su novia

Era el mes de septiembre cuando Paulo Londra anunciaba que junto a su novia, Rocío Moreno, serán padres una vez más. "Hola gente de Instagram, se viene otra nenita", contaba el joven músico. Incluso habían mostrado imágenes del festejo que realizaron para revelar el sexo del bebé.

Días después, los seguidores notaron que los futuros padres ya no se seguían en las redes sociales, y así levantaron sospechas de una posible ruptura. Incluso también se refirió a eso Rodrigo Lussich, en Intrusos: "Estamos en condiciones de afirmar que se dejaron de seguir en las redes, están esperando familia, pero ella lo ignora. Dice que lo que se muestra en las redes no es la verdad, que su familia es otra y dijo en un posteo corto que ‘La vida real no es lo mismo que pasa en las redes’. ¡Se estaría separando Paulo Londra!", comentó el conductor.

En las últimas horas, la joven embarazada publicó en sus historias de Instagram un video con un polémico mensaje. “Ojalá que lo que estés buscando valga lo que estás perdiendo”, escribió Moreno. En la story se la puede ver a Rocío con su primera hija, Naomi Isabella, mientras se acaricia la panza de pocos meses de gestación. Con el enigmático posteo, los fanáticos comenzaron a especular con que la separación sería oficial.

Paulo, que todavía se encuentra alejado de la música por su conflicto legal con la productora Big Ligas, está de vacaciones con sus amigos en Mina Clavero, Córdoba, de acuerdo a las fotos que compartió últimamente.

