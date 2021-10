Apareció Maradona: la durísima frase de Verónica Ojeda sobre el pasado de Wanda Nara

Si algo faltaba en el escándalo del Wandagate es que siguiera apareciendo gente que tomara partido por uno u otro bando. Ahora fue Verónica Ojeda quien le dedicó unas duras palabras a Wanda Nara, manifestando que la empresaria se manejó de la misma manera con ella en el pasado.

El periodista Daniel Ambrosino recordó como ser hizo conocida Wanda Nara: "En esa temporada 2006, Mar del Plata, en febrero se realizó la fiesta de la revista Gente. Wanda estaba haciendo temporada de teatro, le había hecho notas, pero como no eran relevantes, no salían al aire”, relató el periodista. “La fiesta la estaba cubriendo Intrusos, en ese momento se ve a Wanda subiéndose a la camioneta de Maradona, rumbo a la quinta de su amigo Alejo Clerici”, relató. "En esa época Diego Maradona, estaba comenzando su relación con Verónica Ojeda, pero no lo digo yo, lo dice la propia Verónica”, reveló Ambrosino.

Y en ese momento, por medio de un audio que le envió a Ambrosino, Verónica Ojeda expresó: “En el 2005, yo ya estaba en una relación con Maradona, la fiesta fue en el verano del 2006. Ese fin de semana, Diego se había ido con Alejo Clerici, a la fiesta de la revista. Diego estaba conmigo, me entero por la tele, viendo las imágenes de Wanda Nara con el supuesto calzoncillo, dando un móvil”, dijo.

Para cerrar, el cronista expresó: "Esta es la realidad, son las palabras de Verónica Ojeda: 'Wanda me hizo lo mismo”.

