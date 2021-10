Desgarrador: David Lebón habló por primera vez tras la muerte de su hija Tayda

Hace una semana atrás, el jueves para ser precisos, se dio a conocer la dolorosa noticia de la muerte de la hija del icónico cantautor argentino David Lebón. Se trata de Tayda Lebón, quien era una talentosa artista y tatuadora que falleció en Nueva York, ciudad donde se había radicado en los últimos años tras comenzar su transición de género.

En el día de ayer, después de la trágica pérdida, Lebón de 69 años, recién se animó y compartió un desgarrador mensaje en su cuenta de Instagram y Facebook con palabras de un papá destrozado:

"Hace casi una semana mi vida cambió para siempre, el dolor que me atraviesa es inmenso. Solo quiero agradecer todo el amor que estuve recibiendo en estos días, cada mensaje, cada llamado, cada presencia. No sé cómo se camina a partir de ahora, sólo sé que la música siempre me salvó y es a lo que me aferré a partir de ahora”