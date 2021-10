Confirmado: la lista de invitados súper famosos al casamiento de Stefy Roitman y Ricky Montaner

A pesar de que llevaban tan solo ocho meses de noviazgo, los reconocidos jóvenes Sefi Roitman y Ricky Montaner, anunciaron su compromiso con un tierno video que publicaron en las redes sociales, en donde mostraron sin filtros ni ediciones cómo fue el pedido de mano y la sorprendente respuesta de la modelo frente a toda la familia.

Asimismo, aseguraron que iban a realizar la gran celebración en enero de 2022, para poder elegir una fecha en la que las restricciones a causa de la pandemia hubieran cedido, y pudieran reunirse con todos sus amigos y familiares tal y como lo soñaron.

La pareja fue organizando lentamente todos los detalles de la exclusiva fiesta que se hará realidad dentro de pocas semanas, en donde no solo tuvieron que elegir el salón, los invitados, el dj y sus atuendos, sino que debieron determinar si la realizarían en Miami o en Argentina, ya que la vida de ambos se divide constantemente entre los dos países de origen de cada uno.

Stefi decidió romper el silencio en una nota con el programa Intrusos en donde anticipó algunos detalles del casamiento y confesó quiénes serán los invitados sorpresa que se harán presentes para disfrutar de la velada.

“El vestido está en proceso, en realización se podría decir, lo voy a hacer con un diseñador de Argentina pero todavía no puedo decir quién es. Pero la degustación de catering fue lo mejor, lo más lindo fue eso, la hicimos con mis papás, mi familia, con mis suegros y con Ricky, todos estuvimos probando los platos”

Además, a la hora de hablar del salón, sorprendió al confesar que aún no lo tienen definido pero que “de palabra” ya está todo encaminado: “Tenemos el lugar, está pensado, no lo reservamos, no pusimos la firma, pero lo tenemos. Va a ser acá en Miami. Pero tenemos opción B porque acá puede llover en cualquier momento, así que también con algo techado”.

Por otra parte, a la hora de hablar de la lista de invitados, Stefi fue muy directa y dejó en claro que irán sus más allegados y familiares: “Vienen todos, pero los tienen que estar van a estar”, pero cabe destacar que en entrevistas anteriores deslizó los nombre de algunas estrellas que estarán presentes en la boda: Marc Anthony, Sebastián Yatra, Manuel Turizo, Lali Espósito, Niki Nicole y Tini Stoessel, entre otras celebridades.