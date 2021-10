Fin del misterio: revelaron los motivos del extraño bigote y las uñas de Camilo

Camilo brilla tanto en el escenario como en su vida privada, pero por sobre todas las cosas con toda su música pegajosa y romántica. Hace tiempo que este personaje colombiano se transformó en una estrella y todos sus fans alrededor del mundo se mueren por estar frente a él.

Una de sus cualidades más distintivas es la personalidad divertida y de pura energía que emana el novio de Evaluna Montaner también se destaca por su look "jipón", que se vincula con la sencillez en la vestimenta y la libertad, como su tendencia a mostrarse descalzo. Todo muy casual, pero no tanto.

Otro de los símbolos de la estética de Camilo son los tremendos bigotes tupido y puntiagudos, que no abunda en la actualidad y que encierra muchos secretos dese su forma de peinarlos hasta la inspiración para llevarlos como él quiere.

Fue entonces, cuando candado de las especulaciones de miles de fans alrededor del mundo es que el propio músico reveló el misterio y explicó: “Hace más o menos cinco años, tuve una semana en la que no quería hacer nada. Entonces no me afeité, me puse a escribir y ya. En esa semana, el bigote me creció más rápido que toda la barba y, por curiosidad, me lo levanté hacia los lados. Me tomé una foto para hacer un chiste y la subí a las redes sociales. ¡La gente odió mi nuevo look! Me acuerdo perfecto”.

Todo fue tan abrupto que, en la actualidad, nadie lo reconocería sin su mostacho a los Dalí. Por eso, Camilo también aseguró que no se imagina sin esa marca personal en ninguno de sus shows: “Ahora veo fotos y videos míos sin bigote, y no me reconozco. Así que no hay planes de quitarlo. A mi esposa le encanta, y a ‘La Tribu’ le encanta también”.

En cuanto a los peculiares puntitos en sus uñas el significado es mucho más profundo y espiritual siguen dijo el propio cantante que será padre en los próximos meses: “Los puntitos me hacen acordarme todo el tiempo de la imagen simbólica de Dios con las manos sucias de barro dándome vida. Es un recordatorio diario de qué es lo que me mantiene verdaderamente vivo”.