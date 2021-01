Fuerte revelación sobre el último tiempo de Diego Maradona: "Estaba cansado de..."

Más de dos meses han pasado desde el fallecimiento de Diego Armando Maradona, pero por distintas reacciones está más vigente que nunca.

El astro argentino falleció tras un fallo cardíaco y desde entonces sus herederos se encuentran en un tira y afloje por su fortuna.

El encargado de contar todo fue Ángel de Brito, que tras consultar a varias fuentes cercanas a la familia y luego de haber tenido la posibilidad de acceder a algunos de los mensajes que forman parte de la causa que investiga su muerte, manifestó estar un poco desencantado con algunos de los integrantes del clan Maradona. ¿A quién se referirá? ¿Contestarán?

"Estoy un poco desencantado con algunos, también porque estuve viendo la lista de lo que se llevaba por mes cada uno y iban y le pedían a Diego. Y un poco hablando con un montón de personas que tienen que ver con el círculo íntimo de Diego, ¿Por qué pasaba esto que decían los familiares? De que no se podían comunicar nunca, que los bloqueaban, que les cambiaban el teléfono…Lo que me dijo gente que estuvo cerca es que Diego estaba podrido de que lo mangueen", comenzó diciendo el periodista de espectáculos.

"Y no estoy hablando solo de los hijos. Estoy hablando de sobrinos, excompañeros del fútbol, algún periodista y gente que no tenía nada que ver con el entorno cercano. Los hijos sí, le pueden pedir a su padre, como cualquiera. Una ayuda o que los mantenga", cerró diciendo. Y en esta misma línea, también se refirió a los integrantes de la familia del astro del fútbol que pretenden ir contra su exmujer Claudia Villafañe.

"¿Por qué Verónica, Jana y Diego Jr van contra Claudia? ¿Por qué deciden seguir con esto? Por dinero, para ver si pueden rescatar algo de guita. Es por dinero, no me vengan con el honor o por amor al papá. Jana es vivísima, es la que menos habla, la que menos se mostró en público. La ves y es una adolescente, como buenita, como tímida. Pero también tiene su carácter, tiene lo suyo. Acá no hay santos. Por ejemplo, me contaban que Diego Junior, que uno lo ve como lo hemos visto en todo este tiempo, le pedía a Matías Morla, tiempo antes de que muriera Diego, una casa para él", contó De Brito.