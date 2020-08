Mirtha Legrand no está bien, y Susana Giménez contó qué le pasa

Susana Giménez atraviesa una dorada cuarentena en Punta del Este, y desde allí hacer sus apariciones mediáticas y virtuales.

En una de ella realizó un vivo con su amigo, el cantante latino José Luis "El Puma" Rodríguez.

En esta conversación, Giménez aseguró que “está mejorando, está un poco triste. Este año ha sido un año feo para ella con la muerte de sus hermanos, pero bueno. De a poquito está saliendo”.

“Nos hablamos por chat, y está muy, muy triste. Sobre todo porque no puede trabajar. Ella nació para trabajar y ahora no puede y la tiene mal”, aseguró.

“El tema es que ella es muy coqueta. Yo soy más bestia, no tengo problema. Me pongo los anteojos y ya salí”, dijo.

“Ella, si no tiene peinador o maquillador, no te sale. El otro día estábamos hablando y me dijo ‘te dejo porque llegó mi peinadora’. ¡Me encantó! Y yo le dije ‘Te amo, sos lo más’. Es divina”, concluyó.