Después de 14 años, salió a la luz lo que pasó entre Maradona y Wanda Nara

Wanda Nara, la actual pareja de Mauro Icardi, saltó a la fama hace casi una década y media atrás después de aparecer en una fotografía con unos supuestos calzoncillos de Diego Maradona, con quien, según las noticias de aquel tiempo, había tenido un encuentro más que íntimo.

Este martes pasado, la ex vedette Fernanda Vives reveló en 'Intrusos' que nada de esa había pasado y contó con detalle cómo se habían desarrollado los acontecimientos.

La versión de Vives fue la siguiente: "Wanda, cuando estaba con Diego en el hotel donde la fotografiaron, me llamaba por teléfono. Yo estaba en un departamento por ahí cerca y ella había salido con ropa de noche; y me llamaba para decirme ‘¿qué hago? ¡lo tengo acá y se quedó dormido!”.

«Yo le pregunté si había pasado algo. Según lo que ella me contó no pasó nada porque se le quedó dormido. Y vino a mi departamento para que le preste ropa y poder salir de mi casa como que nada había pasado. Y cuando salió de mi casa tenía a toda la prensa ahí, fue un quilombo terrible”, agregó la ex de la Tota Santillán.

Por su parte, Jorge Rial también habló de cómo fue que se gestó la foto de Wanda con los calzoncillos del Diez. “Fabio Cuggini, el peluquero, me llamó para decirme que él estaba por la ruta Mar del Plata-Buenos Aires y que había visto a Maradona con una mina en un hotel. ‘Wanda Nara’, me dijo que se llamaba. Ahí arrancamos”, comenzó el periodista de espectáculos de América Tv.

“Nuestro camarógrafo era Beto. Maradona estaba dormido y no podíamos sacarle el calzoncillo. Betito decidió sacrificar su calzoncillo. Wanda estaba hablando por teléfono en las imágenes usando un calzoncillo. La historia decía que estaba hablando con el padre, pero estaba hablando conmigo y yo le iba diciendo cómo tenía que moverse mientras Betito la filmaba. La ‘coacheé’ yo”, confesó el presentador.