¡Lapidaria!: Roció Oliva habló de su nuevo amor y fulminó a Maradona

Esta semana, Rocío Oliva salió a dar declaraciones en la revista Hola, donde contó cosas de su pasado con Diego Armando Maradona y sobre todo de sus proyectos actuales.



La panelista y futbolista dijo que el Diez ya es cosa de su pasado y que está tratando de resolver toda la situación económica para empezar una nueva etapa de su vida sin nuevos sobresaltos.

“Hoy sé que, si el día de mañana me cruzo a Diego, puedo mirarlo a los ojos sin ningún problema. Siempre me manejé de frente y así fue el día en que decidimos separarnos”.



Durante la transmisión de Polémica en el Bar, programa ene l cual ella trabaja, Oliva contó que durante esta cuarentena la está pasando muy bien el amor y reveló: “Yo no estoy sola, estoy muy bien. Me levanto, me peino y arreglo porque más tarde veo a mi amor. Eso hace que a una le suba el autoestima. La felicidad depende mucho del amor”.



Pero ante la reiterada pregunta sobre su pasado con el futbolista más conocido del mundo ella fue directa y determinante:

“La verdad es que fue duro separarme, pero al mismo tiempo necesitaba hacer mi propio camino. Yo era muy chica entonces y nunca dudé de acompañarlo en todo, pero a los 28 años, ya era otra mujer, con otros sueños, con ganas de desarrollarme. Y en ese sentido, él siempre me quiso a su lado. Y eso, con el tiempo, se volvió muy difícil de sostener”.



Evidentemente, Rocío no extraña mas a Maradona y mira su futuro con buenos ojos.