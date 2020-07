Rocío Oliva contundente sobre el drama de los Maradona: "Si a Diego lo ven mal…"

Al cruce tremendo entre Diego Maradona y sus hijas, Dalma y Gianinna, se sumó una de sus ex: Rocío Oliva, desde el panel de Polémica en el Bar, dijo que si realmente ven mal al DT de Gimnasia está de acuerdo con su internación.



"A mí no me corresponde decidir si está para internarlo o tantas cosas que se dicen. Claramente si lo veo mal voy a estar de acuerdo, en este caso con sus hijas, con su ex o con quien tenga la opinión de que eso es lo mejor para Diego. Me parece que todos queremos verlo bien y, si eso es lo mejor para él, está bien”, afirmó Rocío en el programa de América del cual es parte. Noticias Relacionadas De mal en peor: Dalma y Gianinna respondieron al desafiante video de Diego Maradona

Sobre el vínculo más cercano y actual entre el Diego y sus dos hijas mayores, anunció sin pelos en la lengua : “Yo tengo otra forma de pensar y de accionar. Yo, hija, voy a la puerta del country a ver a mi papá y no me saca nadie. Es mi forma, yo no mandaría un mensaje. No digo que esté mal. Pero las chicas saben dónde vive. Y yo, en su lugar, voy y hasta que no lo vea no me voy tranquila”.



En cuanto a la polémica revuelta por el entorno fuerte de Diego dijo: “Es eterno esto, no es nada nuevo. Y repito: si a Diego lo ven mal, yo estoy totalmente de acuerdo con las hijas”.



Fuente : Con información de Polémica en el Bar