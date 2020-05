Nicole Neumann se puso muy cómoda y de paso mostró su…¡No te la pierdas!

View this post on Instagram

Te traigo un noticion!!!Un 2x1 genial !!! Participa siguiendome a mi, a @greendogar (alimento 100% proteu00edna vegetal y libre de crueldad animal) etiqueta a un amigo mascotero acu00e1 y en @greendogar y te podes ganar alimento gratis por 12 meses para tu mascota!!!!ud83dudc36 y ademu00e1s, se va a donar alimento a diferentes refugios que rescatan animales de la calle !!!! #greendogger #veganlife #loveanimals ud83cudf31ud83dude4fud83eudd70 Pd: el sorteo se haru00e1 el du00eda 15/05 en @greendogar