La inesperada decisión que tomó Gianinna Maradona a casi un mes del fallecimiento de Diego

Gianinna Maradona sigue muy triste. Y no es para menos cuando se acercan las fiestas y se cumplirá un mes del fallecimiento de su padre Diego Armando Maradona.

Tras esta mal trago que le dio la vida, la hermana de Dalma tomó la decisión de cerrar al menos temporalmente su cuenta de Instagram.

"Cerré Instagram porque las fotos de los árboles de navidad me deprimen. Mi hijo no está en Argentina así que ni siquiera tengo que caretear. Estoy en otro mood. Just that", escribió en Twitter haciendo referencia al pequeño que tiene junto al Kun Agüero.

Cerré IG xq las fotos de los árboles de navidad me deprimen. Mi hijo no está en Argentina asi que ni siquiera tengo que caretear. Estoy en otro mood. Just that! — Gianinna Maradona (@gianmaradona) December 22, 2020

A diferencia de su hermana, Dalma Maradona, ella siempre se mantuvo más al margen de los conflictos mediáticos y en este último mes prefirió llamarse al silencio y no responder a las críticas públicas.