lunes 23 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
El deporte de luto

Tragedia en el ciclismo sanjuanino: falleció Rodrigo Silva en un accidente vial

El exciclista del equipo SEP de San Juan murió a los 22 años junto a otro joven ciclista en Córdoba.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El ciclismo de San Juan y Catamarca está de luto tras la muerte del joven Rodrigo Silva, exdeportista del SEP.

El ciclismo de San Juan y Catamarca está de luto tras la muerte del joven Rodrigo Silva, exdeportista del SEP.

El ciclismo de San Juan y Catamarca está de luto tras la muerte del joven Rodrigo Silva, quien perdió la vida en un accidente de tránsito en Córdoba, junto a Máximo Cornejo.

Lee además
asi esta la ruta nacional 141 tras las crecientes y la tragedia en caucete video
Video

Así está la Ruta Nacional 141 tras las crecientes y la tragedia en Caucete
Tiraban un caballo con un auto mientras circulaban por plena Capital y el animal se asustó y se soltó.
Maltrato y peligro

Crueldad animal: en plena Capital, tiraban con un auto a un caballo, el animal se asustó y se soltó

Con apenas 22 años, Rodrigo “El Potro” Silva, exintegrante del equipo del Sindicato de Empleados Públicos (SEP) de San Juan, falleció en un trágico accidente automovilístico ocurrido sobre la Avenida Fuerza Argentina, en la provincia de Córdoba.

image

En el mismo siniestro también perdió la vida otro ciclista, Máximo Cornejo, oriundo de Córdoba.

Silva se encontraba temporalmente alejado de la actividad deportiva, ya que se había radicado en Córdoba por motivos laborales. Hasta el año pasado, su carrera se desarrolló en San Juan, donde se destacó en competencias locales y nacionales.

La noticia conmocionó al ciclismo catamarqueño y a toda la familia Silva, reconocida por su fuerte vínculo con la actividad deportiva en la región. La comunidad del ciclismo lamenta la pérdida de un joven talento que dejó una huella imborrable en quienes compartieron la ruta con él.

Temas
Seguí leyendo

Robó una bicicleta y un par de zapatillas, pero lo frenaron en seco

"No quiero ver más padres despidiendo a sus hijos": el desgarrador mensaje del padre de Valeria, la joven que murió con su familia en la Ruta 20

Intento de robo frustrado: quiso sacar una bicicleta por la reja y lo detuvieron

Con un cuchillo, amenazó de muerte a un hombre para robarle el celular

A más de 15 horas, el fuego continúa en el Parque Industrial: impactantes imágenes desde el aire

Conducía alcoholizado, se durmió y protagonizó un violento choque en la Circunvalación

La nueva vida del viudo de María Rosa Pacheco: volvió a casarse, a 30 años del crimen que nunca tuvo culpables

Estiman que el incendio en el Parque Industrial causó daños por al menos $200 millones

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El antes y después. Juan José Balmaceda junto con María Rosa Pacheco, a la izquierda. Del otro lado, una foto más actual del ingeniero.
Exclusivo

La nueva vida del viudo de María Rosa Pacheco: volvió a casarse, a 30 años del crimen que nunca tuvo culpables

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Incendio en el Parque Industrial: ardió un depósito con residuos peligrosos
Imágenes impactantes

Incendio en el Parque Industrial: ardió un depósito con residuos peligrosos

Estiman que el incendio en el Parque Industrial causó daños por al menos $200 millones
ECO San Juan

Estiman que el incendio en el Parque Industrial causó daños por al menos $200 millones

El antes y después. Juan José Balmaceda junto con María Rosa Pacheco, a la izquierda. Del otro lado, una foto más actual del ingeniero.
Exclusivo

La nueva vida del viudo de María Rosa Pacheco: volvió a casarse, a 30 años del crimen que nunca tuvo culpables

A poco de inaugurarse, cómo están las obras en la Quebrada de Zonda y los juegos de la tirolesa video
El drone de Tiempo

A poco de inaugurarse, cómo están las obras en la Quebrada de Zonda y los juegos de la tirolesa

El ciclismo de San Juan y Catamarca está de luto tras la muerte del joven Rodrigo Silva, exdeportista del SEP.
El deporte de luto

Tragedia en el ciclismo sanjuanino: falleció Rodrigo Silva en un accidente vial

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa.
Educación

El factor minero también impactó en los valles sanjuaninos: cómo creció la demanda de aspirantes, según la UNSJ

Por David Cortez Vega
Ley de Glaciares: cuál es la postura real de la UNSJ
Análisis

Ley de Glaciares: cuál es la postura real de la UNSJ

No quiero ver más padres despidiendo a sus hijos: el desgarrador mensaje del padre de Valeria, la joven que murió con su familia en la Ruta 20
Redes

"No quiero ver más padres despidiendo a sus hijos": el desgarrador mensaje del padre de Valeria, la joven que murió con su familia en la Ruta 20

El ciclismo de San Juan y Catamarca está de luto tras la muerte del joven Rodrigo Silva, exdeportista del SEP.
El deporte de luto

Tragedia en el ciclismo sanjuanino: falleció Rodrigo Silva en un accidente vial

Cruce de denuncias: El Niño Marta vs. un chofer de Didi por una multa y un escrache viral
Redes

Cruce de denuncias: "El Niño Marta" vs. un chofer de Didi por una multa y un escrache viral