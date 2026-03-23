Con un cuchillo, amenazó de muerte a un hombre para robarle el celular

Un joven de 18 años fue detenido en la capital sanjuanina luego de protagonizar un violento episodio en plena vía pública, donde habría amenazado a un hombre con un cuchillo para intentar robarle el celular.

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El hecho ocurrió en inmediaciones de Plaza Laprida, cuando un hombre de 25 años se encontraba esperando el colectivo. En ese momento, fue abordado por una pareja y, tras una aparente consulta por la hora, el joven extrajo un cuchillo tipo Tramontina y lo amenazó de muerte, exigiéndole la entrega del teléfono.

Según fuentes policiales, la víctima logró escapar de la situación y pedir ayuda, lo que motivó un rápido despliegue de efectivos de la Comisaría 3°. Tras un operativo en la zona, los uniformados lograron localizar y detener al sospechoso, identificado como Gómez, de 18 años.

El joven quedó a disposición de la Unidad Fiscal de Flagrancia, bajo la intervención del ayudante fiscal Daniel Alejandro Solera, acusado por el delito de amenazas agravadas con arma blanca.