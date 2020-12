Luis Ventura sacó a la luz un secreto muy fuerte de Maradona: "Me lo contó a solas"

Luis Ventura es de los periodistas argentinos mejores informados sobre el lado personal y familiar de Diego Armando Maradona, el astro argentino que falleció el pasado 25 de noviembre.

Tras el luto, la herencia que dejó el Pelusa sigue siendo noticia como así también algunos frentes judiciales que lo incluían junto a su entorno.

Después de la muerte del ídolo mundial, mucho se ha hablado sobre la causa que le había iniciado a su exesposa Claudia Villafañe, por supuesta defraudación en Miami. Fue en Fantino a la Tarde, donde el periodista afirmó que esto podría continuar, y que podrían llegar hasta las últimas consecuencias, dejando a todos los televidentes y al propio conductor con la boca abierta y sin poder creerlo.

"Si la sucesión deja caer la causa, es decir que no lleva, se olvida, se vence un plazo o no lo renueva, se cae… ¡Por eso viaja Morla a Estados Unidos! Porque sabe que la causa se va a caer", disparó Luis Ventura delante de todos sus compañeros. Pero esto no terminó allí, ya que fue en ese momento, donde el expanelista de Intrusos volvió a la carga y decidió ir más allá con respecto a lo que puede suceder.

"Pero hay otro tema, invisible, que no se ve, esto es el iceberg. Sí, no digo que vaya a ocurrir esto, Dios no lo quiera, yo le deseo la mayor de las suertes… pero si Claudia resulta culpable, la justicia dónde va a ir a buscar de qué manera se armó lo que sería un ilícito y ahí van a aparecer, justamente, dos integrantes de la sucesión como responsables", comentó el panelista mientras Alejandro Fantino lo escuchaba con atención.

"Y se los va a investigar y se los puede llegar a condenar penalmente. ¿Saben quién me contó todo? ¡Maradona me lo contó a solas! Fue cuando él me pidió los documentos de los departamentos y las sociedades en Estados Unidos, yo se las llevé a la casa de Verónica Ojeda y me recibió Maradona con Dieguito Fernando en la falda. Yo se los entregué", disparó sin piedad Ventura dejando a todos con la boca abierta.