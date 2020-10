Nuevo escándalo en la familia Maradona por un vino: ¿qué pasó?

Una nueva interna familiar que gira en torno al clan Maradona y que culminó con un nuevo escándalo en puerta se dio a conocer en el segmento "Los escandalones" que presenta Rodrigo Lussich en Intrusos.



Todo marchaba bien hasta que, según trascendió el Diez se enojó ante una situación de cruce que mantuvo con su hija Giannina:



“En determinado momento, Diego quiso tomar vino de una botella, pero su hija Gianinna le dijo ‘papá, no tomes’ y esto desató la furia del Diez por lo que echó a todos. Les dijo ‘se van, me tienen podrido. A mí nadie me dice si tengo o no que tomar’"