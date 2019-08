Las lágrimas de Mirtha Legrand al recordar a su hermano en su regreso a la televisión

El sábado a las 20 en punto Mirtha Legrand hizo su aparición en una nueva emisión del programa que conduce los sábados a la noche por El Trece. Saludó a todos los presentes en el estudio y mostró su look y sus joyas. Como siempre. Pero estaba claro que no era un día más: se notaba en su fuerza. Esa que siempre la acompaña y que la ha caracterizado a lo largo de todos estos años, le costaba encontrarla. Todavía estaba haciendo el duelo por la muerte de su hermano, José Martínez Suárez.

El reconocido director cinematográfico murió el sábado pasado, después de estar varios días internado a causa de una neumonía. Mirtha suspendió sus dos programas del fin de semana pasado para estar con su familia. Durante el velatorio, en medio del dolor, la diva se limitó a decir que "se fue un grande".

Para su regreso a la televisión este fin de semana, La Chiqui eligió una foto junto a su hermano para que la acompañe desde su escritorio. "Fue tomada un día en el que le dieron un premio. Estoy un poco caiducha, ustedes disculpen… Se fue un grande, José Martínez Suárez, Josecito, mi hermano, un ser maravilloso, talentoso, culto, gracioso, divertido y absolutamente encantador. Un maestro, protagonista del cine argentino con películas tan recordadas", fueron las primeras palabras de Mirtha.



"Siempre lo dije: era lo mejor de la familia. Se fue como había vivido: rodeado por el amor de sus hermanas, su familia, sus amigos, discípulos y sus hijas. 'Yo me siento hecho de cine', decía. Y así era. Tuvo otras pasiones, como su fervor por Racing y su admiración por Borges, que hoy se cumplen 120 años de su fallecimiento", recordó la diva.

Después de agradecer a sus seres queridos y a los medios por los mensajes que recibió y por las notas periodísticas que se publicaron sobre su hermano, contó cómo fueron sus últimos días: "Todos los días iba a verlo y veía que no salía. Me miraba con sus ojos claros, me observaba. La verdad es que era un personaje irrepetible". Y agregó: "Apenas se le entendía cuando hablaba y me dijo: '¿Chiquita, te acordás de la música de Los martes orquídeas?' Siempre pensaba en películas. Yo me acordaba, así que la tarareamos".

"Trabajó hasta el final y murió siendo presidente del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata -agregó, ya sin poder contener las lágrimas-. Era un hombre grande, pero con el espíritu de un joven. Agradezco los mensajes recibidos a todos".

Se emitió un breve video en homenaje a José Martínez Suárez, con algunas viejas fotos, sus contadas apariciones televisivas y sus últimas entrevistas. Al volver al piso, Mirtha siguió hablando con orgullo de su hermano: "Todos los fines de semana antes de hacer mi programa me llamaba por teléfono y me decía: 'Chiquita, buena suerte'. Hoy lo extrañé. Se fue un grande. Pocas veces vi a un hombre tan querido en el cine argentino. Sus alumnos lloraban como chicos en el velatorio. Que en paz descanses, Josecito querido. Tan buen mozo…"

La diva le restó importancia a la edad que tenía su hermano: "Algunas personas me dicen: 'Ah, claro, tenía tantos años…' 94 tenía. Y bien vividos. Pero, bueno, el amor no tiene edad y el cariño por un hermano no tiene edad".

"No es fácil hacer el programa hoy, lo pensé mucho -reconoció-. Quiero agradecer a El Trece, que a través de Pablo Codevilla me llamaron para decirme que si no quería hacer hacerlo tenía toda la libertad para no venir. Pero pensé que era mejor estar acá porque me conozco: si no vengo voy a pasar muchos días sin venir… Acompáñenme, por favor, estén a mi lado porque lo necesito, es un día muy especial".

En ese sentido, dijo: "Voy a tratar de hacer el programa lo mejor posible. No es fácil, tengo un programa bastante complicado… Recién me llamó Goldie… Para vos este beso, querida hermana, y para José, que está en el cielo. Estoy segura. Su pasión por Racing la llevé al sanatorio, que le puse la camiseta a los pies de la cama. Y luego se la pusieron en el ataúd también, porque era tan grande el amor que sentía por Racing y el cine… Qué personaje. Irrepetible. Chau, José. Chau, querido hermano".