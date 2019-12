El "10" y Claudia Villafañe: ¿Juntos en una foto?

View this post on Instagram

SOMOS NOSOTROS. ud83dudc9c Gracias por acompau00f1arme en este nuevo desafu00edo. Necesitaba de ustedes! Fui y soy muy feliz! ud83dude4fud83cudffb GRACIAS! u2665ufe0f LOS AMO! @tatimalhasian me diste la sorpresa mu00e1s linda del mundo! GRACIAS amiga de mi alma! (Falta ROMA para decirles que ellos son mi vida entera).