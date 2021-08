¡No se bancan ni a sí mismos! Los signos del zodíaco más intolerantes

Aries se ubica en primer lugar entre los intolerantes del horóscopo negro. El carnero no solo te juzga, sino que te deja saber en términos inequívocos que eres un producto inferior a él, un bufón incluso por intentar contradecirlo. En consecuencia, eres del todo indigno de su atención. A ellos les encanta dejar mal a quien consideran su contrincante.

Seguidamente, destacan los nacidos bajo el signo de Piscis, quienes no soportan cuando alguien no les da la razón.

A ellos les encanta lanzar frases como: “¿Oh, en serio? ¿Dónde leíste eso? ¿Noticias falsas hoy? No es tanto que no respete tus opiniones, actitudes o tu estilo de vida, es que son intolerantes por naturaleza. Siempre quieren tener la razón y cuando saben que no la tienen, del mismo modo luchan por contradecir a los demás. Ellos siempre quieren ser el centro de atención.

De acuerdo con el horóscopo, el último signo de este trío es Géminis, cuyos nativos se esfuerzan siempre por tener la razón.

Este signo del zodiaco es amigable por naturaleza y se esfuerza por integrarse, pero realmente no pueden evitar juzgarte por casi todas las acciones en las que participas. Eso es lo que los convierte en uno de los representantes del zodiaco más intolerantes. Construye un silencio casi interminable, tiene un monólogo en su mente y solo escucha eso.

Fuente: El Cordillerano.