¡Son muy sensibles! Estos son los 4 signos del zodíaco más llorones

Piscis

Empáticos y muy conectados con sus emociones, los Piscis son uno de los signos zodiacales más sensibles. Se dejan llevar mucho por sus emociones y pueden terminar con lágrimas en los ojos varias veces en el día.

Su sensibilidad los puede hacer ver como personas frágiles, pero en realidad el estar tan atentos a sus sentimientos los puede convertir en personas inteligentes a nivel emocional. Puede que,Siiii en ocasiones, cuando los lastiman, los Piscis tengan etapas de resentimiento, precisamente por su emocionalidad.

Cáncer

Las personas nacidas bajo este signo zodiacal se toman todo muy en serio y pueden llegar a creer que todos están en su contra. Puede que por su sensibilidad los demás crean que los Cáncer son débiles, pero es todo lo contrario. Su carácter es fuerte y es gracias a su conexión con sus sentimientos.

Al ser personas maternales sienten mucha emoción cuando comparten con bebés y niños y simpatizan mucho cuando un familiar o amigo está en problemas. En ocasiones pareciera que son amantes del drama, pero siempre sabrán defenderse ante los ataques que busquen herirlos.

Libra

Los Libra son particularmente sensibles ante cualquier injusticia o crueldad que se cometa en su contra o los demás. Tratarán de mediar como agentes neutrales, pero terminarán escogiendo un bando y mostrando sus verdaderas emociones.

Por otro lado, aunque no les gusta ser heridos, su sensibilidad y sentido de justicia los lleva a ser muy honestos y directos. Por causa de esto terminan en conflictos y muchas veces llorando como consecuencia.

Virgo

Aunque no lo parezcan por su obsesión con el control y el orden, los Virgo son en realidad personas muy sensibles. Sus emociones siempre están a flor de piel, pero son buenos en ocultarlas. Sin embargo, llega un punto en que no aguantan más y terminan llorando como si no lo hubieran hecho nunca.

Pocas personas pueden ver este lado sensible de Virgo, pero cuando ya entran en confianza, serán los primeros en llorar con una película romántica o de mascotas.

Fuente: El Cordillerano.